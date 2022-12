O setor de seguros teve arrecadação de R$ 321,05 bilhões no acumulado até novembro de 2022, o que representa crescimento de 16,6% em relação ao mesmo período em 2021.



Os dados são da Superintendência de Seguros Privados (Susep), que divulgou ontem o seu relatório Síntese Mensal, com dados do setor de seguros até novembro de 2022.



De acordo com os dados de novembro, nos seguros de pessoas e danos, o grande destaque foi o seguro de vida, que atingiu o montante acumulado de R$ 24,42 bilhões.