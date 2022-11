Cido Marques

A Escola de Patrimônio, unidade da Fundação Cultural de Curitiba, promove na próxima terça (29/11) e quarta-feira (30/11) a oficina gratuita Sensibilização para a Arte Pré-histórica Brasileira. As atividades serão orientadas pela pesquisadora Angela Gomes, que levará os participantes a refletir e debater sobre o patrimônio arqueológico brasileiro. Para participar, não é necessário fazer inscrição prévia.

“A finalidade é promover o conhecimento, estimular a fruição e fomentar ações para ações para a preservação da memória dos bens culturais herdados no território brasileiro, pretéritos à chegada europeia”, descreve a historiadora no projeto do curso. A programação inclui palestras, atividades práticas de sensibilização e uma visita ao Museu Paranaense.

Angela Gomes é mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Paraná. Produziu estudos acadêmicos onde aborda perspectivas voltadas para o olhar sobre a arte pré-histórica brasileira em variados contextos de análises.

Poeta e escritora de histórias infantis, possui trabalhos inspirados na área do estudo da Arqueologia. Além disso, realiza estudos como ceramista, a partir das pesquisas realizadas sobre cerâmica arqueológica brasileira.

Programação

Terça-feira: 29/11/2022

Horário: 9h às 12h – 13h30 às 17h30

Programação: Palestra sobre Educação Patrimonial – Arqueologia (manhã).

Introdução das atividades práticas de sensibilização para a Arte Pré-Histórica Brasileira (tarde)

Quarta-feira: 30/11/2022

Horário: 9h às 12h – 13h30 às 17h30

Programação: Palestra sobre Arte Pré-Histórica Brasileira (manhã).

Continuidade das atividades práticas experimentais com a preparação de tintas naturais e pinturas sobre suportes variados e manuseio de argila (tarde)

Quinta-feira: 01/12/2022

Horário: 9h às 12h – 13h30 às 17h30

Programação: Visita ao Museu Paranaense e retorno para discussões (manhã).

Continuação das atividades práticas com materiais diversos, como pintura em papel ou rochas com tintas naturais e o trabalho com argila (tarde).

Obs: os materiais utilizados para as atividades práticas serão disponibilizados pela respectiva oficina.

Serviço: Oficina de Sensibilização para a Arte Pré-Histórica Brasileira

Local: Escola de Patrimônio – Rua Kellers 63, São Francisco

De 29 de novembro a 1º de dezembro, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h30

Gratuito. Não é necessário fazer inscrição prévia

Informações: (41) 3223-0267