Daniel Castellano / SMCS

Dentro do lago do Parque Barigui está a árvore mais alta do Natal de Curitiba. Com 22 metros de altura, a estrutura já virou um símbolo da programação natalina da cidade e desde 2017 enfeita o Natal de Curitiba.



A instalação do pinheiro natalino foi finalizada no sábado. Com patrocínio do ParkShoppingBarigüi, a árvore será decorada com mais de 54 mil pontos de luz LED na cor verde.



A icônica árvore do Parque Barigui é uma das atrações mais procuradas pelos caçadores de “lugares instagramáveis” no roteiro de Natal de Curitiba. Ao anoitecer a imagem da gigante verde fica refletida na água do lago do parque, garantindo lindas imagens.



O Parque Barigui terá duas árvores de Natal. A outra, fica na rotatória da Avenida Cândido Hartmann.