Carro encontrado destruído próximo ao local do crime (Foto: João Carlos Frigério)

A manhã desta terça-feira (15 de novembro) começou com um crime brutal sendo registrado em Curitiba. Na Rua Teófilo Otoní, no bairro Cajuru, o corpo de um homem foi encontrado jogado num córrego. Ele apresentava ferimentos na cabeça e o veículo que ele dirigia, um Renault Kwid, foi encontrado todo quebrado na rua. As informações são do jornalista João Carlos Frigério.

O que teria acontecido, no entanto, ainda é um mistério. Segundo vizinhos, entre o final da madrugada e o começo da manhã de hoje foi possível ouvir um barulho de confusão e briga. Em seguida, esses mesmos vizinhos localizaram o corpo caído numa valeta, de bruços e com a calça e cueca arriada. Uma cena forte.

