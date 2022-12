Coleta de dados começou em agosto e deveria terminar em outubro (Franklin de Freitas)

Balanço divulgado nesta terça-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que mais de 178 milhões de pessoas, o correspondente a 83% da população brasileira, já responderam ao Censo Demográfico 2022. A previsão é que a coleta dos dados termine em janeiro do ano que vem. Com informações da Agência Brasil.



No Paraná, segundo o hotsite do Censo IBGE, o porcentual estava em 84,7% até esta terça, com 14,9% em andamento e 0,4% não iniciados. Em Curitiba, também conforme o hotsite, 73,6% estava concluído, com 25,8% estava em andamento e 0,6% não iniciados.



A coleta do Censo começou em agosto e a previsão era que terminasse em outubro, mas foi prorrogada para janeiro. Existe a possibilidade de que uma nova prorrogação seja feita, mas oficialmente não há nada por enquanto.



Os moradores de domicílios onde ninguém respondeu à pesquisa devem ligar para o Disque-Censo 137, que passou a atender a todos os estados do país a partir de ontem. Pesquise em https://censo2022.ibge.gov.br/pecas-de-divulgacao/disque-censo.html



O serviço será disponibilizado de forma gradativa nos municípios, de acordo com o andamento da coleta em cada local. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular todo os dias da semana, das 8h às 21h30.



Segundo o IBGE, a etapa final de coleta de dados deve ser agilizada com o atendimento telefônico, que conta com 120 agentes censitários de pesquisa.



Lançado em 30 de novembro no Piauí e em Sergipe, dois estados onde a coleta se encontra em estágio final, o Disque-Censo 137 é inédito na história dos censos demográficos do IBGE. No dia 12 de dezembro, foram incluídos os estados de Alagoas e do Rio Grande Norte. Até o dia 23 de dezembro, o serviço já tinha recebido mais de 430 chamadas.



O 137 é um telefone disponibilizado ao IBGE pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e configura um serviço de utilidade pública. As ligações são recebidas por atendentes de uma central de atendimento específica para esse serviço.



Panorama

Segundo o IBGE, em 4.163 dos 5.570 municípios brasileiros, mais de 99% das pessoas já responderam à pesquisa. Em 1.072 cidades, entre 90 e 98% dos habitantes participaram da coleta de dados. Em 226 municípios, entre 80 e 89% das pessoas responderam ao Censo 2022. Em 101 cidades, o percentual de respostas é de 50 a 79% da população e, em nove municípios, o percentual foi até 49% dos moradores.



O diretor de pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo, informou que os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amapá, Rondônia e Acre ainda têm um percentual importante de pessoas para serem recenseadas.



“O Nordeste está praticamente fechado, Santa Catarina está acima de 90%, Amazonas e Tocantins estão bem avançados na coleta. Esse Censo tem tudo para ser o mais preciso que já fizemos até hoje, com ferramentas tecnológicas incríveis”, disse Azeredo destacando que o problema mais grave desta edição foi a falta de recenseadores.



Maioria dos questionários no Estado foi respondida presencialmente

Até a primeira semana de dezembro, haviam sido recenseadas no Paraná 9.282.770 de pessoas, o que representava 80,04% da população estimada. Desse total, as mulheres eram 4.767.841 (51,36%), enquanto os homens eram 4.514.929 (48,64%). No Paraná, até aquela semana, foram contados 25.079 indígenas e 6.195 quilombolas. No Paraná, 311.235 pessoas vivem em aglomerados subnormais.



Dos 23.073 setores censitários paranaenses, 21.399 já foram ou estavam sendo trabalhados até o dia 6 de dezembro (92,74%).



Em termos do meio de resposta mais comum, 99,04% responderam presencialmente. Quanto à recusa, aqueles domicílios em que o recenseador definitivamente não conseguiu convencer o morador a responder ao Censo, o índice ficou abaixo da média nacional: 2,03%, contra 2,59% nacionalmente.



Os recenseadores estarão sempre uniformizados, com colete do IBGE, boné do Censo, crachá de identificação e o DMC.