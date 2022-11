Bloqueio em estrada no Paraná: retrato de um Brasil em chamas (Crédito: Franklin de Freitas)

O Paraná amanheceu nesta terça (22) com um ponto de interdição parcial no quilômetro 720 da BR-277, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os bloqueios são provocados por atos democráticos promovidos por manifestantes que não se conformam com o resultado da eleição presidencial e defendem e a interdição militar.

Na noite de segunda (21), eram dois pontos de interdição: em m Céu Azul, na BR-277, km 636, e em Medianeira, na BR-277, km 667. Os entulhos e pneus foram retirados e nesta terça, as pistas estão liberadas.