Levy Ferreira/SMCS

A Família Moletta abriu um horário especial para que pessoas com autismo possam usufruir de todas as luzes e decoração instaladas na rua do Umbará que se tornou um dos símbolos da programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022.

Nesta terça-feira (20/12), pessoas com autismo podem visitar o local com exclusividade entre 18h30 e 19h30 – normalmente, a rua é aberta ao público em geral às 19h30.

O ingresso para pessoas com autismo é um quilo de alimentos não perecíveis e para os acompanhantes é o valor normal para o evento.

A ideia é permitir que os autistas possam aproveitar a programação de forma mais tranquila, com menos gente no entorno.

Dessa forma, cria-se um ambiente mais amigável ao autista, que pode apresentar dificuldades nas interações sociais.

De acordo com Samuel Moletta, um dos coordenadores da programação, a rua recebe cerca de 2.000 pessoas nos dias de tempo bom.

Serviço

Rua Iluminada da Família Moletta

Programação especial para autistas nesta terça-feira, 20/12.

Visitação exclusiva (incluindo os acompanhantes): das 18h30 às 19h30.

Ingresso: 1 kg de alimento não perecível (autistas), preço normal para acompanhantes.

Endereço: Rua Nicola Pellanda, 5.962

Atração regular

A atração é uma das poucas dentro da programação do Natal de Curitiba que tem custo de ingresso. Os tíquetes podem ser adquiridos de forma on-line e presencial no local.

Ingressos: R$ 25 (inteira) e R$ 12 (crianças de 6 a 12 anos, idosos, PcD, estudantes, professores e doadores de sangue regulares, necessária a comprovação). Crianças até 5 anos não pagam.

De segunda a quinta, o evento pode ser visitado das 19h30 às 23h.

De sexta a domingo, das 19h30 às 23h30.

Até 30/12.