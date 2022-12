Daniel Castellano/SMCS

As últimas apresentações do Natal de Curitiba terminam nesta sexta-feira (23), como o Oratório do Parque Tanguá. Mas quem ainda quiser ainda poderá ver a decoração da cidade mesmo passado o fim de semana do Natal.



Curitiba conta com cerca de 40 árvores de Natal espalhadas pelos bairros, sendo sempre possível aproveitar a beleza deste símbolo do Natal sem ter que ir muito longe. E elas ficam na cidade até o dia 8 de janeiro de 2013.



Uma das maiores da cidade, com 18 metros de altura (foto), a árvore de Natal da rotatória da Avenida Cândido de Abreu – próximo à sede da Prefeitura – é destaque no Centro Cívico.