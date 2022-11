Passeio no Parque Barigui será em drive-thru com agendamento (Ricardo Marajó/SMCS)

O Parque Barigui teve duas estreias na noite desta terça-feira (29). Às 19h30 começam os roteiros do circuito drive-thru Caminho de Luz da Ligga. Outra atração foi o acendimento da árvore de Natal ParkShoppingBarigüi, no lago do Parque.



O Caminho de Luz Ligga é feito com agendamento. São três sessões diárias (19h, 20h e 21h), de terça a domingo, com capacidade para 400 carros por hora, 1.200 por dia.



O circuito tem túneis de luz e duas árvores de Natal. Uma delas, patrocinada pelo ParkShoppingBarigui, tem 22 metros de altura e 54 mil pontos de luz LED e fica junto ao lago.