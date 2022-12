Daniel Castellano / SMCS – Aulas na rede pública

O ano letivo de 2023 começa no dia 14 de fevereiro para as 140 mil crianças e estudantes matriculados na rede municipal de ensino de Curitiba. O ano letivo de 2022 para os estudantes da rede se encerra hoje. Desde o início deste ano, as aulas estão no formato de ensino 100% presencial.



Com a pandemia da Covid-19, as aulas em 2021 foram no formato híbrido ao longo do segundo semestre. Em 2020 e primeiro semestre de 2021, o formato foi remoto, pela TV Escola Curitiba, que segue no ar com conteúdos diferenciados.