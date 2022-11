Lucilia Guimarães/SMCS

A partir desta semana, a alegria do Natal começa a tomar conta da cidade. A abertura da maior programação gratuita de fim de ano do Brasil, o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022, acontecerá na terça-feira (22/11), às 19h, no Memorial de Curitiba.

A largada do calendário natalino será com o espetáculo Auto Espírito de Amor e Confraternização, que retorna para as sacadas e janelas dos centenários casarões do Centro Histórico da Cidade.

“Com uma intensa programação, fruto de parceria público-privada, Curitiba volta a celebrar o amor e a vida. Todos, famílias e visitantes, estão convidados a desfrutar do espírito de Luz que emana do nosso Natal”, destaca o prefeito Rafael Greca, um entusiasta dos festejos natalinos.

Confira aqui as atrações as primeiras estreias do Natal de Curitiba.

Até 23 de dezembro, muitos espetáculos, autos e outros eventos vão emocionar curitibanos e visitantes. Já a decoração natalina fica até o 8 de janeiro.

Nesta primeira semana, vão estrear também os espetáculos nas Ruas da Cidadania, a feirinha natalina da Praça Osório, a Árvore de 22 metros dentro do lago do Parque Barigui e também a decoração e a Árvore da Vida no calçadão da XV de Novembro.

Espetáculo de abertura

Quem dá a largada na programação do Natal de Curitiba – Luz do Pinhais 2022 é o espetáculo Auto Espírito de Amor e Confraternização, no Largo da Ordem. Depois de dois anos sem apresentações em razão da pandemia, o Largo receber a superprodução, que fica em cartaz até 1º de dezembro, de terças às quintas-feiras, sempre às 19h30.

Em formato de ópera, o espetáculo ocupará o circuito da Rua Claudino dos Santos, usando como cenário as janelas e fachadas do Palacete Wolf, do Solar da Cultura, do Memorial de Curitiba, da Casa Hoffmann, terminando na Igreja do Largo da Ordem, tudo com figurinos, luz, som e efeitos especiais.

Show de drones no céu do Barigui

Os 54 mil pontos de luz da maior árvore de Natal de Curitiba serão acesos na quarta-feira (23/11), às 19h, com um show de drones luminosos no céu do Parque Barigui. As duas atrações são patrocinadas pelo ParkShoppingBarigüi.

Até o dia 8 de janeiro, a paisagem do parque será destacada com a presença da gigante verde de 22 metros de altura, a Árvore de Luz.

Decorada também com estrelas e o símbolo do ParkShoppingBarigui, à noite a imponente árvore aparece também refletida na água do lago, proporcionando um cenário perfeito para fotos. “Em edições passadas, a árvore foi uma das mais registradas pelos milhares de visitantes que estiveram no Barigui durante o Natal”, comenta Tatiana Turra, presidente do Instituto Municipal de Turismo.

Ainda na quarta-feira (23/11) começa a funcionar, às 10h, a feirinha de Natal da Praça Osório. Com oferta de gastronomia e produtos natalinos, a feira ficará aberta até dia 23 de dezembro, de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 14h30 às 20h.

Mantos de luz e Árvore Viva no Calçadão da XV

Das luzes do Barigui para a Árvore Viva no Calçadão da Rua XV, as estreias do Natal de Curitiba continuam na sexta-feira (25/11) com a inauguração, às 19h30, da decoração proporcionada pelo O Boticário. A primeira rua exclusiva de pedestres do Brasil novamente ficará enfeitada com mantos de luz no trecho entre a Alameda Dr. Muricy e a Avenida Marechal Floriano Peixoto.

No coração do Calçadão, o chafariz da Rua XV, estará a Árvore da Vida, enfeitada em seus 11 metros de altura com milhares de vasos de flores vermelhas. A árvore ficará contornada por “candelabros”, uma iluminação especialmente feita com pontos de luz e laços nos postes republicanos.

No mesmo dia também será inaugurada a iluminação da Árvore de Luz da rotatória da Prefeitura, no Centro Cívico. Com patrocínio da Volvo, a estrutura terá 18 metros de altura e integrará o roteiro das cerca de 40 árvores de Natal que vão decorar a cidade até dia 8 de janeiro.

A Prefeitura de Curitiba promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 com o patrocínio das empresas Rede Condor, Ligga, Electrolux, Ademicon, O Boticário, Clube Athletico Paranaense, Marista, Uninter, Consórcio Servopa, Grupo Barigui, Volvo, ParkShoppingBarigüi e Hard Rock Café. A decoração poderá ser apreciada até 8 de janeiro. A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 pode ser consultada no site natal.curitiba.pr.gov.br

Atrações que da 1ª Semana do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022

Dia 22/11 (terça-feira)

19h30 – Auto de Natal Espírito de Amor e Confraternização no Largo da Ordem

Dia 23/11 (quarta-feira)

10h – Feirinha da Praça Osório

19h – Árvore do Lago do Barigui e show de drones luminosos

Dia 25/11 (sexta-feira)

19h – Árvore de Luz da rotatória do Centro Cívico

19h30 – Decoração do Calçadão da Rua XV de Novembro