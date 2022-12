Colaboração

Um avião monomotor de prefixo PT-WBH do Aeroclube de Ponta Grossa caiu por volta das 17h30 desta segunda (5) em uma propriedade rural perto da cabeceira da pista do Aeroporto Sant’Ana, em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, no Paraná. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o piloto não se feriu.

O modelo do avião é um Piper PA-25-235 Pawnee e ele era usado no curso de pilotos agrícolas do aeroclube. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave tinha acabado de decolar.

As causas do acidente serão apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Ainda não há previsão para a retirada do avião do local do acidente.