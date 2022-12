Ricardo Marajó/SMCS

Quem passa pelo Alto da Glória tem mais um espaço de lazer, contemplação e valorização das araucárias, importantes elementos da vegetação nativa da cidade. Entregue oficialmente nesta sexta-feira (2/12), pelo prefeito Rafael Greca, a Praça das Pinhas, no cruzamento das Ruas Ivo Leão e Campos Sales, tem como elemento central um painel de cerâmica com ilustração botânica de pinhas e pinhões – a semente da árvore símbolo do Estado.

“Essa praça que agora ornamenta o muro limítrofe da escola Professor Brandão tem a nossa identidade. Nada é mais bonito do que as sementes que dão nome à nossa terra”, disse Greca, ao lado do vice-prefeito Eduardo Pimentel e da secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza do Carmo Oliveira Dias.

O prefeito lembrou também, da entrega, na semana passada, do Parque Pinhal de Santana, a 45ª unidade de conservação, entre parques e bosques do município, que ganhou esse nome por ser um pinhal nativo. A área conta com uma série de elementos que remetem à araucária, incluindo as rosáceas de Lang de Morretes.

A praça

O painel de azulejos de 50 metros quadrados com o desenho de pinhas, pinhões e uma araucária – símbolos de Curitiba e do Paraná – é uma obra original de ilustração botânica de Ana Deliberador, do Centro de Ilustração Botânica do Paraná, reproduzida em placas de cerâmica pelo arquiteto Rômulo Lass. Os dois presentes à inauguração.

O logradouro fica atrás da Escola Municipal Professor Brandão e tem uma área de 655 metros quadrados, com o painel em destaque, piso de concreto alisado, calçada em asfalto e canteiros.

Valorização da ilustração botânica

Para Ana Deliberador, a praça é mais uma prova da valorização da arte botânica pelo prefeito Rafael Greca e pela sua gestão. “Só quero agradecer pelo impulso dessa arte em Curitiba, no Paraná e no Brasil. Não há espaço para um mural como esse em nenhum outro lugar”, comemorou.

Integrantes do Centro de Ilustração Botânica do Paraná, representados pelo diretor Alessandro Cândido, prestigiaram a entrega. Recentemente, a instituição ganhou um espaço na Galeria das Quatro Estações do Jardim Botânico de Curitiba.

