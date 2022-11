Josianne Ritz

A tarde desta quarta-feira (23) veio com chuva de granizo em vários bairros de Curitiba. No Centro Cívico pedras de gelo e chuva forte deixaram o trânsito complicado. A visibilidade ficou comprometida por volta das 16h30.

A chuva de gelo durou pouco mais de cinco minutos.





Josianne Ritz

Roney Pereira

Mario Akira

Mais cedo, o Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para chuva forte em algumas partes da Grande Curitiba, incluindo a Capital, com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).

Segundo boletim da Defesa Civil Municipal, Curitiba recebeu nas últimas horas pancadas de chuvas com granizos em regiões localizadas de Curitiba. Teve uma precipitação de 24 mm de chuva na estação pluviométrica da Defesa Civil, localizada no bairro Batel e rajada de vento de 23,4 km/h na estação do SIMEPAR, localizada no bairro Jardim das Américas.

Os bairros mais afetados com a queda de granizo foram Tatuquara, Campo do Santana, CIC, Novo Mundo e Boqueirão. Os bairros da zona Norte da Capital também tinham relatos de granizo.

Foram registradas solicitações de risco ou queda de árvores na Central 156, nos bairros:

Campo do Santana; Boqueirão;

01 Queda de árvore:

R: Adolpho Bertoldi, n461 – Campo do Santana; Evaristo da Veiga – 1035 – Boqueirão;

Não foram registradas ocorrências pela Central de Operações da Guarda Municipal (COP).

Não há registro de feridos, desabrigados e nem desalojados.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, alerta que o dia permanece chuvoso e juntamente com as Administrações Regionais, está em constante monitoramento para as possíveis ocorrências.

Os canais de atendimento as emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).