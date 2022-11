Foto: Tucho Eloir

O motorista de uma Saveiro ficou gravemente ferido e preso nas ferragens após sofrer um acidente no Contorno Norte em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta quarta (24). De acordo com testemunhas e o Corpo de Bombeiros, a causa do acidente foi uma bandeira do Brasil que se soltou do capô, tampou a visão da vítima e levou ao acidente.

Leia mais no blog Plantão de Polícia