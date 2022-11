Bar do Alemão está se preparando para transmitir as partidas do Brasil e da Alemanha (Fotos: Valquir Aureliano)

A Copa do Mundo está chegando. No próximo domingo (20 de novembro) a bola começa a rolar no Catar e a expectativa no Brasil é grande. E grande não só por parte da torcida, pela possibilidade de a seleção canarinho encerrar um jejum de 20 anos e finalmente celebrar o hexa, mas também por parte de bares e restaurantes, que foram um dos segmentos da economia mais afetados pela pandemia de Covid-19 e agora esperam uma alta expressiva nas vendas.

Segundo Fabio Aguayo, presidente da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar), a expectativa é que o faturamento das empresas do setor cresça entre 30 e 70% ao longo do próximo mês. “O bar com programação mais ativa, decoração, atração musical e algum tipo de promoção, como combos, aumenta em 70%. Quem só coloca a televisão, passa o jogo, aumenta em 30%”, explica o dirigente.

No Schwarzwald – Bar do Alemão, por exemplo, o gerente Jorge Tonatto conta que a expectativa é de um aumento de público de cerca de 50% na casa. Para se ter ideia, em meses normais são servidos 16 mil submarinos. Durante a Copa, a expectativa é que este volume seja 40% maior.



“Nosso público, que é de aproximadamente 4.500 pessoas por semana, deve crescer 50% em virtude da competição, já que temos como atrativo, não somente os jogos do Brasil, mas também da Alemanha. E ainda contamos com o favorecimento do fuso para este mundial”, comenta ele.



Além do horário dos jogos, que acontecerão entre 7 e 16 horas (com o Brasil, na primeira fase, jogando às 16, às 13 e às 16 horas dos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro, respectivamente), outro fator que ajuda a explicar as previsões positivas de empresários é a estação do ano. É que tradicionalmente a Copa do Mundo acontece entre os meses de junho e julho, no inverno brasileiro. Desta vez, porém, o evento esportivo será realizado no final do ano, na primavera e às vésperas do início do verão (que terá início em 21 de dezembro, três dias após a disputa da final do mundial no Catar).



“A diferença é a estação. É quase verão, está mais calor, então já temos um público mais ativo. Quando a Copa era no inverno, tinha de buscar [a clientela], fazer promoção… A estação faz uma diferença gigante. Vai ser a melhor Copa de todas, um divisor de águas. Para a gente, o ideal era sempre ter a Copa no final de ano”, destaca Aguayo.



Open bar e open food, dose de cachaça a cada gol, decorações temáticas e muita música

Para fazer a festa do torcedor brasileiro (e também dos torcedores de outras seleções, uma vez que os jogos da Alemanha serão transmitidos no Bar do Alemão e os da Argentina, no Choripan), os diversos estabelecimentos curitibanos estão promovendo promoções diversas – e algumas um tanto inusitadas – para atrair a clientela, preparando decorações temáticas e prometendo um mês de muita música na capital paranaense.



No gastrobar Choripan, conhecido pelos lanches latinos, os jogos do Brasil e da Argentina serão transmitidos e os espectadores terão dois motivos para comemorar, uma vez que a cada gol das duas equipes será oferecida uma rodada de cachaça gratuita para todos os clientes maiores de 18 anos. “A rodada de cachaça já é uma tradição do Choripan nas transmissões da Copa do Mundo. Como valorizamos a cultura latina, queremos proporcionar aos frequentadores momentos de alegria nesta Copa do Mundo, para compartilhar com seus amigos e familiares”, afirma Carlos Fracaro, um dos sócios da rede.



Já no Bar do Alemão, que promoverá eventos especiais nas transmissões dos jogos do Brasil e da Alemanha, estão sendo vendidos dois tipos de ingresso, um de consumação e outro, mais caro, que dá direito a open bar e open food desde de uma hora antes do início da partida até o apito final. O local também estará ambientado, com exposição de camisas utilizadas pelas duas seleções e até uma réplica do Troféu da competição. Além disso, o famoso chopp submarino – uma caneca de chopp que conta com uma dose de Steinhäger numa canequinha estrategicamente mergulhada no caneco – vai preparar 48 mil canequinhas da coleção Copa do Mundo, com bandeiras, times, jogadores e algumas em tiragens bastante restritas. “Teremos canequinhas muito bacanas e dignas dos colecionadores”, explica Tonatto.



Já na Pedreira Paulo Leminski e no BudX (na Rua Mário Tourinho) o destaque é a programação musical e a megaestrutura. No ponto turístico, acontecerá o “Resenha na Pedreira”, evento licenciado pela FIFA e que contará com telões de LED, bares, praça de alimentação e muita música, com ingressos a partir de R$ 25. No evento da Budweiser, cerveja patrocinadora da Copa do Mundo, após os jogos serão promovidos shows com os principais artistas da atualidade e DJs que agitam as pistas nas maiores festas da cidade, além da exposição do troféu “Man of the match” (o mesmo que os jogadores receberão no Qatar). Todos os jogos da Seleção Brasileira serão transmitidos em telões 360º e, enquanto a bola estiver rolando, tem open de Budweiser para todo mundo. Os ingressos custam a partir de R$ 40.



Por fim, o Shopping Alto da XV Mall colocará telões em sua Praça de Alimentação para transmitir os jogos da Copa, enquanto o Âmbar Curitiba traz a proposta de “se transformar em um verdadeiro estádio fora do Oriente Médio, transmitindo as partidas do Mundial em todo o espaço denominado Arena Âmbar”. Serão quatro televisores espalhados pelo ambiente e um telão de 6,0 x 4,0 metros, com resolução de imagem de 924×504 pixels, instalado na área externa. Haverá ainda decoração temática, brindes e atrações ímpares, entre elas o tradicional bolão que, a cada jogo da seleção brasileira, vai premiar os ganhadores com uma camisa oficial da Copa do Mundo 2022.