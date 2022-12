(Divulgação)

A Polícia Militar do Paraná por intermédio do Batalhão de Polícia Ambiental , na madrugada de 12/12/2022, realizou a prisão de um indivíduo que transportava 2.520 (duas mil quinhentos e vinte) unidades de Palmito Jussara “in natura” (espécie ameaçada de extinção), sem autorização do órgão ambiental competente.

