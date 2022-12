Para encerrar o ano, a Socorro aos Necessitados irá promover um Mega Bazar no sábado, das 10h às 16h. As peças serão vendidas com preços a partir de R$ 2,00 e a venda é aberta a toda a comunidade que poderá adquirir roupas, calçados, acessórios, utilidades domésticas, entre outros.



O pagamento poderá ser feito por PIX, dinheiro, débito e crédito (à vista). O endereço é Rua Konrad Adenauer, 576, Tarumã. Toda a arrecadação é revertida em prol da manutenção da Socorro aos Necessitados e sua unidade operacional, Lar dos Idosos Recanto do Tarumã, que abriga atualmente cerca de 100 idosos.