Foto: HUOP

Na manhã desta quinta-feira (24), a equipe médica do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), em Cascavel, na Região Oeste do Paraná, teve uma grande surpresa. Foi o nascimento de um bebê antes mesmo de entrar no pronto-socorro.

A criança nasceu de forma natural, ainda dentro do veículo onde a mãe estava “Não deu tempo de descer, só cheguei, parei o carro e fui pedir ajuda”, relatou o tio do recém-nascido. De acordo com a equipe médica, tudo aconteceu de forma rápida, a gestante de 32 anos estava em um nível avançado de dilatação e o menino pronto para nascer.

Após o parto normal, a mãe e o bebê foram encaminhados ao Centro Obstétrico para avaliação médica e passam bem.