Trecho da BR-376 onde houve um deslizamento de terra provocou uma verdadeira tragédia (Crédito: Franklin de Freitas)























O Bem Paraná esteve na tarde desta quinta-feira (1º de dezembro) no local da BR-376, na Serra do Mar do Paraná, onde um deslizmento de terra provocou uma grave tragédia na noite da última segunda-feira (28 de novembro). Até o momento, duas mortes já foram confirmadas e estima-se que em torno de 30 pessoas estejam desaparecidas.

A estrada, que leva até Guaratuba, no litoral paranaense, segue interditada por conta da situação, com bloqueio já na praça de pedágio. Hoje, porém, as equipes de segurança liberaram o acesso da imprensa até o local e o fotógrafo Franklin de Freitas, editor do Bem Paraná, fez diversos registros mostrando a situação no quilômetro 669 da rodovia, onde houve a tragédia, e os trabalhos das equipes dos Bombeiros e da Defesa Civil para resgatar as vítimas e remover as toneladas de terra que caíram no local. As fotos podem ser conferidas na galeria acima, enquanto os vídeos estão no final da matéria.

O trabalho para remoção da massa de terra na pista no sentido sul da BR-376 teve início hoje. Pela manhã, já tinham feito a liberação no sentido norte, o que permitiu um avanço na operação de resgate, que já dura mais de 60 horas. A quantidade de terra a pista sul, contudo, é bastante elevada, o que torna a operação sensível. Com o emprego de guincho e maquinários pesados, foram realizadas intensas buscas na massa terrosa e quase todos os veículos pesados que estavam visíveis no deslizamento de terra foram removidos.

Ao mesmo tempo, as equipes no local trabalham na busca por vítimas do desastre. O Corpo de Bombeiros realizou com sucesso a retirada do segundo óbito do local. Ele já havia sido confirmado anteriormente, mas não havia sido removido. A operação foi maior e mais complexa do que prevista inicialmente, sendo severamente agravada pelas condições atmosféricas instáveis do local do incidente.

A identidade dessa segunda vítima será divulgada somente após a família ser avisada. O corpo foi encaminhado para a Polícia Científica na tarde desta quinta-feira, onde já está sendo periciado. A estimativa de potenciais vítimas continua reduzida em relação à previsão original- inicialmente falou-se em pelo menos 30 vítimas, mas hoje a projeção já caiu para menos de 30 pessoas. Um cenário que ainda pode ser alterado à medida que novas informações vão sendo coletadas.

Até o momento, são dois óbitos confirmados e seis pessoas resgatadas com vida.

Alerta para a possibilidade de novos deslizamentos

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e o litoral do Paraná estão em alerta vermelho para risco de novos deslizamentos de terra. Pelo menos dois órgãos emitiram avisos nesta quinta (1).

O Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cegerd) da Defesa Civil do Paraná emitiu nesta quinta (1) alerta vermelha para o risco de deslizamentos e enxurradas em Curitiba, Região Metropolitana e Litoral. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também divulgou alerta da mesma cor para a Grande Curitiba sobre grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. O Inmet também fala em chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. O aviso do Inmet vale até as 10 horas de sexta (2).

Pessoas desaparecidas

Familiares e amigos de pessoas que possam ter desaparecido nesse local podem entrar em contato com a Central de Atendimento disponibilizada pela Polícia Científica, pelo telefone (41) 3361-7242. O serviço é 24 horas. Além disso, outras informações sobre o evento podem ser obtidas pelos telefones da Centro de Operações Cidade da Polícia 0800-282-8082.

BR-277

A BR-277, que também foi atingida por deslizamento, foi liberada parcialmente nesta quarta-feira. A pista passou por limpeza e melhorias, ficando liberada em pista simples do km 39,5 ao km 42, tanto no sentido Curitiba – Paranaguá quanto no sentido Paranaguá – Curitiba.