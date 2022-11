(Valquir Aureliano)

Mais uma das grandes atrações do Natal de Curitiba começa a ganhar forma. O Club Athetico Paranaense iniciou nesta semana a instalação da Bola de Natal gigante na Praça Afonso Botelho, espaço que estreia no roteiro natalino da cidade.



Com 15 metros de altura por 15 de diâmetro, a bola, que tem 3,6 toneladas de aço, será revestida com quase quatro mil metros de fita de luz LED no tom vermelho, garantindo registros cênicos “instagramáveis”, especialmente à noite.



A bola ficará bem no meio da praça, ao lado do Centro Municipal de Esporte e Lazer. O trabalho de montagem deve durar cerca de dez dias. A estreia da atração será no dia 30 de novembro.