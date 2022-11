Reprodução/Sesa-PR

De acordo com o boletim semanal da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR), que corresponde ao período sazonal da doença iniciado em 31 de julho de 2022, o Estado soma três óbitos (residentes em Rolândia, Foz do Iguaçu e Maripá), com 1.538 casos confirmados em 179 municípios. São 76 casos a mais em relação à semana anterior.



Há dois casos confirmados de chikungunya e nenhum de zika vírus até o momento.

No último sábado foi realizado o Dia D contra a dengue no Paraná, com o recolhimento de mais de 80 toneladas de resíduos.