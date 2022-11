Reprodução/Sesa-PR

De acordo com o boletim semanal da dengue desta terça-feira (22), que corresponde ao período sazonal da doença iniciado em 31 de julho de 2022, o Paraná soma três óbitos (residentes em Rolândia, Foz do Iguaçu e Maripá), com 1.538 casos confirmados em 179 municípios e 19.944 notificações da doença. São 76 casos a mais em relação à semana anterior. O boletim é da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR).

Para o secretário da Saúde, Beto Preto, ações como o Dia D, no último sábado (19) são essenciais para não só chamar a atenção da sociedade, mas também alertar sobre o perigo. “A dengue mata e a melhor maneira de impedir a proliferação da doença é cuidando dos nossos quintais, seguindo as orientações dos agentes de saúde e repassando a informação”, enfatizou o secretário.

Mais de 80 toneladas de objetos e resíduos que podem acumular água foram removidos nos municípios paranaenses no Dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses dengue, chikungunya e zika.