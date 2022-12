Gilson Abreu/AEN

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná confirmou neta quinta-feira (8) mais 3.626 casos de Covid-19 no Paraná. Também foram acrescidos mais oito mortes em decorrência da doença. O total de casos no Estado foi para 2.786.560 e o de mortes para 45.311.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (3). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Pitanga, Paranavaí, Londrina, Congonhinhas e Bandeirantes. Os óbitos divulgados nesta data são de: dezembro (6), agosto (1) e março (1) de 2022.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de: dezembro (3265), novembro (328), outubro (1),

agosto (4), julho (2), maio (2), março (1), fevereiro (6) e janeiro (7) de 2022; dezembro (1), agosto (1),

julho (1), maio (1), abril (2) e janeiro (1) de 2021; e dezembro (2) e setembro (1) de 2020.