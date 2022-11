Divulgação / Sesp

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná começaram nesta quarta-feira (30) a remover os veículos soterrados pelo deslizamento de terra ocorrido na BR-376, em Guaratuba (Litoral do Paraná). O deslizamento ocorreu na noite de segunda-feira (28), na altura do km 669.

Segundo relatório dos Bombeiros, foram removidos três veículos leves (carros de passeio) e dois pesados (caminhões). Há pelo menos outros quatro veículos pesados visíveis ainda não removidos. Os bombeiros tentam estabelecer e unificar as operações nos dois lados da ocorrência (norte e sul), dando celeridade e dinamismo no atendimento.

Até o momento não se sabe exatamente quantos veículos estão soterrados, bem como não há confirmação oficial do total de vítimas no local. As informações preliminares foram repassadas em coletiva de imprensa nesta manhã. Até esta quarta, seis pessoas foram resgatadas com vida e duas, em óbito.

São 54 bombeiros militares trabalhando, de forma ininterrupta, desde a segunda-feira. “Hoje já foi possível realizar a interligação das duas frentes de trabalho, unificando as operações de socorro, limpeza e busca de vítimas”, diz relatório da corporação. “Foi feita busca de pessoas com câmeras térmicas e levantamento de informações de eventuais vítimas por meio da identificação das placas dos veículos e proprietários. Por fim, concomitante a todo o trabalho deste dia, está sendo feita a drenagem de pontos de permanência de água ao longo da rodovia e no topo da parte que desmoronou”.

No período da tarde, houve risco de novo desabamento no local. Pontos de ruptura, por onde começaram a verter grande quantidade de água, foram percebidos. Isto ocorre pela intensificação das chuvas que já eram constantes. O risco de novos desmoronamentos cresceu.

A rodovia está interditada nos dois sentidos e não há previsão para liberação do tráfego.