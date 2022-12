Cassiano Rosário

A mais famosa família curitibana também celebra o Natal. Seu Folha, Dona Fofô, Fofis, Fifo, Fefo, Flora e Folheco estreiaram no Natal de Curitiba neste domingo (11/12), às 19h30, na Escola Municipal de Sustentabilidade, dentro do Bosque Zaninelli.

Eles estavamo presentes na abertura do novo espetáculo natalino da cidade, “Elegia aos anjos e pastores – Um encontro com a natureza”. Produzido pela Fundação Cultural de Curitiba especialmente para o cenário do Bosque, é dos mais cenograficamente impactantes da programação do Natal de Curitiba e será apresentado até quinta-feira (15/11), sempre às 19h30.

O espetáculo faz a conexão do nascimento de Jesus Cristo com a flora e a fauna. Os anjos vindos dos céus e das águas anunciam aos pastores a chegada de Cristo. Canções de Natal escritas especialmente para a peça e narrações alusivas ao grande acontecimento fazem parte da apresentação.

Durante a tarde o Bosque Zaninelli é o cenário perfeito para integrar o sentido natalino com os ideais de sustentabilidade não poderia ser mais perfeito.

















Oficinas sustentáveis

Além da decoração especial, a Escola Municipal de Sustentabilidade receberá a presença da Família Folhas completa durante todas as tardes. Seu Folha, Dona Fofô, Fofis, Fefo, Flora, Fifo e, claro, o novo pet da família, o Folheco, vem para falar de ações ecológicas e sustentáveis.

O Natal da Família Folhas na Escola de Sustentabilidade acontece até o dia 23/12, quando o Bosque Zaninelli ficará aberto para visitação, das 8h às 21h. Por lá também acontecerá distribuição de mudas de árvores nativas e oficinas de artesanato com material reciclável. Algumas dessas oficinas serão ministradas por catadores e catadoras do Ecocidadão.