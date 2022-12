Divulgação / Arteris

A BR-376 está sem previsão de liberação. É o que diz o último boletim da concessionária Arteris, que administra o trecho da estrada, divulgado neste domingo (4). A rodovia, que liga Curitiba a Santa Catarina, está bloqueada desde o deslizamento de terra ocorrido no km 668,3, na última segunda-feira (28). O trecho onde houve o deslizamento está localizado na área municipal de Guaratuba (litoral do Paraná).

“A Arteris informa que o trecho da BR-376/PR, km 668,7 em Guaratuba, segue com interdição total devido ao deslizamento de encosta ocorrido na segunda-feira (28)”, disse a concessionária, neste domingo. “Há bloqueios de segurança no km 1,3 da BR-101/SC, em Garuva, e no km 635 da BR-376/PR, em São José dos Pinhais”.

Há duas rotas alternativas para ir de Curitiba a Santa Catarina. Uma delas é pelas BRs-116 (de Curitiba a Mafra, SC) e depois pela SC-280, de Mafra até o entroncamento com a BR-101, em Joinville. A outra é pela BR-277 até Paranaguá e depois até Matinhos. Mas essa rota travessia por balsa em Guaratuba, e por isso há restrições para veículos pesados.