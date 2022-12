A BR-376, na altura do km 668 (reprodução de vídeo / PRF)

A BR-376 está liberada para o tráfego no trecho do km 668, onde houve um deslizamento de terra na segunda-feira (28). Ao menos, uma pista e cada sentido está livre. A liberação ocorreu por volta das 17h30 desta quarta-feira (7).

Segundo nota da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a concessionária que administra o trechgo, a Arteris Litoral Sul, informou que o trecho no local do deslizamento apresenta condições estruturais e de canalização do trânsito seguras para a liberação do tráfego. A PRF divulgou um vídeo da estrada na tarde desta quarta.

Contudo, o tráfego no ponto ainda esta lento. A PRF registrou filas de 3 km no sentido Santa Catarina e de 14 km no sentido Curitiba.

A íntegra da nota da PRF

Nesta quarta-feira (07), a Concessionária Arteris Litoral Sul informou à PRF que o trecho no local do deslizamento apresenta condições estruturais e de canalização do trânsito seguras para a liberação do tráfego.

A RODOVIA SERÁ LIBERADA ÀS 17H30

A liberação acontece de forma coordenada pela PRF, com viaturas e carros de apoio da concessionária, orientando o trânsito e sinalizando toda a extensão da serra.

O trânsito no local do deslizamento segue liberado com uma faixa em cada sentido, por um trecho de 800 metros.

É esperado que o trânsito se torne lento em toda a extensão da BR-376, entre Curitiba e Joinville, devido ao grande número de veículos que acessarão a rodovia.

Os motoristas devem redobrar os cuidados durante o trajeto. Em caso de emergências a PRF e Arteris devem ser acionadas através dos telefones: 191 (PRF) e 0800-725-1771 (Arteris Litoral Sul).