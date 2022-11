Divulgação/SMCS

Há cerca de duas semanas, a equipe da Regional CIC convive com a alegre companhia de dois amigos temporários. São os filhotes de cães vira-latas caramelo, machos, batizados de Brad e Pitt. Vacinados, desverminados e com todo o tratamento clínico compatível com a sua faixa etária, eles aguardam por uma família que os acolha em definitivo, por meio da adoção responsável.

“Eles apareceram aqui e cativaram todo mundo, pois são muito queridos, inteligentes e mansinhos. O jeito foi acolher, para evitar que eles vão para a rua e se machuquem. Somos todos padrinhos deles e estamos preocupados com o seu futuro”, conta a coordenadora técnica da Regional, Maria Izabel de Paula.

Hóspedes bem tratados

Assim, os xarás do ator norte-americano ganharam casinha – que foi colocada nos fundos da Regional, próximo à área verde – além de ração e água. Eles também atraem muitas visitas diárias dos servidores, que vão até os fundos da Regional só para ver como estão os hóspedes e fazer um cafuné. “É uma terapia”, diz Maria Izabel.

A primeira visita ao veterinário aconteceu no início da semana e atestou que os bebês estão crescendo saudáveis. Muito parecidos, cada um tem características de labrador e já pesa cerca de 11 quilos – o que indica que serão adultos grandes.

Assim como a ração, consulta, vacinas e medicamentos são pagos pelos padrinhos, que reúnem contribuições de quem se dispõe a dividir as despesas da dupla.

Os interessados devem ligar para Mabel (41 3221-2892 e 41 99974-2922).