(Ruben Naftali)

A 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, popularmente conhecida como COP 27, foi aberta oficialmente no domingo, na cidade de Sharm El-Sheik, no Egito.



O Brasil, que participará de todos os dias do evento, abriu oficialmente seu estande na COP 27 e já começou a receber a visita dos participantes estrangeiros.



O encontro, que reúne delegações de cerca de 200 países, tem mais de 45 mil participantes registrados, prosseguirá até o dia 18 de novembro e deverá ser marcado como a maior edição da COP já realizada.



Quem visitar a estrutura do Brasil terá a chance de fazer um tour pela Amazônia, um dos destaques da casa no Brasil em Sharm El-Sheik.