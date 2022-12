Reprodução/PRF

As BRs que ligam Curitiba ao litoral do Paraná e de Santa Catarina têm filas nesta manhã de quinta-feira, 29 de dezembro. Na BR-376 e na BR-277 os problemas no tráfego são resultado de deslizamentos e desmoronamentos registrados em outubro e novembro.

Na BR-277, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), havia 12 km de fila no sentido litoral. No sentido Curitiba não havia congestionamento.

Na BR-376, a fila era de 7 km, sentido litoral.

Confira, abaixo, as atualizações mais recentes das rodovias segundo a PRF.

BR-376 – 6h30

Sentido litoral: 7 km – 30 minutos de acréscimo na viagem.

Sentido Curitiba: sem fila

BR-277 – 6h30

Sentido litoral: 12 km – 1h45 de acréscimo na viagem.

Sentido Curitiba: sem fila