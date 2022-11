Ricardo Marajó / SMCS

O Cadastro OnLine para solicitação de vagas para crianças de 0 a 3 anos na rede pública fecha no próximo dia 15 e reabre em 15 de fevereiro de 2023. O fechamento temporário é necessário para distribuição das crianças já cadastradas.

“Como ocorre todos os anos desde sua criação, em 2019, fazemos esse procedimento para o fluxo de distribuição das crianças já cadastradas nos Centros Municipais de Educação Infantil ou Centros de Educação Infantil contratados”, explica a diretora do Departamento de Educação Infantil, Kelen Patrícia Collarino.

A solicitação é totalmente digital e não mais nas unidades, como ocorria até 2019.

Ao preencher os dados, as famílias podem indicar cinco opções de CMEIs de sua preferência, perto de casa ou do trabalho.

A ferramenta traz mais eficiência para gestão do sistema, permitindo definir com mais precisão os critérios técnicos para distribuição das vagas (como situação de vulnerabilidade e menor renda, por exemplo).

Crianças de 0 a 3 anos que já fazem parte da rede pública não precisam fazer o preenchimento.

CPF e matrícula

Outro ponto importante: as crianças devem ter o CPF, documento que normalmente é expedido quando ela sai da maternidade. De qualquer forma, caso não haja CPF, é preciso obtê-lo.

O documento evita duplicidade nos pedidos de vaga. O preenchimento do cadastro não significa a efetivação da matrícula, processo que será concluído posteriormente pela Secretaria Municipal da Educação, com confirmação do pai ou responsável na própria unidade de ensino.

Ao ser disponibilizada uma vaga, a família será comunicada por e-mail e deverá comparecer à unidade indicada para realização da matrícula em seis dias corridos. As questões assinaladas no cadastro deverão ser comprovadas.

Crianças com mais de 4 anos

Para crianças de 4 anos ou mais, não é preciso utilizar o cadastro. O atendimento é universal e a vaga pode ser solicitada em uma unidade da rede ou via Núcleo Regional de Educação.

Como fazer?

Para preencher basta acessar o endereço cadastro-online.curitiba.pr.gov.br ou utilizar o aplicativo Curitiba App. Quem não tiver computador ou smartphone pode ir a um CMEI ou ao Núcleo Regional da Educação, nas Ruas da Cidadania, onde haverá equipamento e orientações disponíveis.