Reprodução/MPPR

Em Laranjeiras do Sul, no Centro Sul do estado, o Ministério Público do Paraná realizou nesta quinta-feira, 8 de dezembro, inspeção extraordinária na cadeia pública local. A ação foi feita após a Operação Sem Privilégios, da Polícia Penal – que culminou com o afastamento de 22 servidores do estabelecimento prisional – e teve como objetivo verificar a atual situação do local e sua estrutura, além de apurar eventuais irregularidades na realização da operação.

A inspeção foi realizada pela 1ª e pela 2ª Promotorias de Justiça da comarca e acompanhada pelo Setor de Operações Especiais da Polícia Penal (SOE). Os agentes ministeriais não encontraram irregularidades na atuação do SOE.

Durante a atividade no estabelecimento prisional, foram levantadas ainda informações acerca das ilegalidades encontradas pela polícia penal na execução da Operação Sem Privilégios, que serão apuradas pelo Ministério Público nas esferas cível e criminal.

Operação – A Operação Sem Privilégios, realizada simultaneamente nas cadeias de Laranjeiras do Sul e Guarapuava, foi desencadeada pela Polícia Penal a partir de informações sobre possíveis irregularidades nessas unidades, dando conta de que pessoas privadas de liberdade estariam recebendo privilégios indevidos. A partir da ação, foram afastados os 22 servidores da cadeia pública de Laranjeiras do Sul. A segurança nos dois locais foi reforçada, e cerca de 100 custodiados foram transferidos para outras unidades.