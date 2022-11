Foto: João Frigério

Duas idosas ficaram feridas na tarde desta segunda (14) após serem atacada por dois cães da raça Rotweiler na esquina das Avenida Kennedy com a Rua Morretes, no bairro Portão, em Curitiba. As duas idosas passeavam com um cachorro de pequeno porte.

Segundo testemunhas, os dois cães estavam soltos na região pela manhã e as autoridades já tinham sido avisadas.

As idosas foram atendidas pelo Samu. Bombeiros e policiais militares ainda estão no local, aguardando órgão municipal para recolher um dos animais. O outro fugiu.