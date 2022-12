A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou uma fiscalização com cães policiais na orla da região central de Matinhos, rodoviária do município e na travessia da balsa entre Matinhos e Guaratuba, na região litorânea do estado, na sexta-feira (23). No local, os policiais civis, com auxílio dos cães farejadores, inspecionaram as bagagens dos passageiros e veículos.

Durante as abordagens, foram localizados três indivíduos com posse de drogas. Eles foram encaminhados à delegacia do município.

“A equipe estará atuando nas rodovias e cidades do Litoral, reforçando as equipes da Operação Verão, a fim de combater o tráfico de drogas, fazendo abordagens e bloqueios em pontos estratégicos”, ressalta o coordenador do Verão Maior Paraná pela PCPR, Getúlio de Moraes Vargas.

A ação no litoral contou com a participação de três cães policiais, sendo eles o Faruk, o Insani e o Dick. Os cachorros são treinados para encontrar drogas e armas, além de localizar cadáveres e capturar fugitivos durante operações policiais.

NOC – A PCPR possui um Núcleo de Operações com Cães (NOC), com seis bases no Paraná, localizadas em Curitiba, Cascavel, Maringá, Pato Branco, Londrina e Foz do Iguaçu

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná terá ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.