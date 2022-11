Valquir Aureliano

Uma mulher morreu na tarde desde domingo (15) quando participava da Parada da Diversidade de Curitiba. Ela foi atingida por uma caixa de som que caiu de um dos trios elétricos usados na parada.

O acidente aconteceu perto do final do trajeto da parada, na Avenida Cândido de Abreu com a Rua Lysimaco Ferreira da Costa, próximo à Prefeitura de Curitiba. A Parada segue até a Praça Nossa Senhora de Salete.

Ela foi atingida na cabeça. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).