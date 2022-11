Agência Brasil/Arquivo

“A criação de um Circuito Cervejeiro nos bairros Boqueirão e Hauer, onde muitas empresas do ramo que são vencedoras de competições internacionais estão instaladas, vai consolidar a região como um pólo gastronômico e turístico”, defendeu Dalton Borba (PDT), nesta terça-feira (8), na Câmara Municipal de Curitiba (CMC). Ele formalizou a ideia em uma sugestão ao Executivo que foi aprovada pelos vereadores da capital.



Borba é o autor de um projeto de lei propondo a criação do Polo Cervejeiro, mas após uma reunião agendada pelo líder do prefeito, Pier Petruzziello (PP), com o Ippuc, decidiu arquivar a iniciativa e substituí-la por uma sugestão ao Executivo.