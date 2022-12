Franklin de Freitas

O Grupo Mulheres do Brasil, em parceria com a Assessoria de Direitos Humanos (ADH) e Políticas para as Mulheres, promovem neste domingo uma caminhada pelo fim da violência contra as mulheres e meninas. A inscrição é gratuita, mas quem quiser, pode contribuir com até R$ 30 para projetos sociais do Grupo Mulheres do Brasil.

As primeiras 200 inscrições irão ganhar uma camiseta personalizada da caminhada. A caminhada acontece no Parque Barigui, no período das 9h às 12h e pede-se que quem for participar use uma camiseta na cor laranja. O Ônibus Lilás, unidade móvel de atendimento às mulheres, estará no Barigui.