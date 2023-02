Emerson Minini/ TVCI

Um caminhão carregado com cervejas tombou e interditou a BR-277 no quilômetro 27 por volta das 14 horas desta sexta-feira (17), em Morretes, no sentido Litoral do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há previsão de liberação do local.

A fila, segundo a PRF, já está com 7,8 quilômetros e tende as piorar no fim da tarde quando o movimento em direção às praias deve aumentar por causa do início do feriado de Carnaval.

Para que o trânsito flua melhor nos períodos de maior movimento do Carnaval, a PRF estipulou horários para que veículos pesados não possam trafegar na BR-277.

Segundo a polícia, é importante que os motoristas se atentem aos horários de restrição, pois são os melhores para quem for descer a Serra do Mar.

Restrição na BR-277:

Dia 17/02 (sexta-feira): Do meio-dia à meia-noite, no sentido litoral

Dia 18/02 (sábado): Das 06h às 18h, no sentido litoral

Dia 21/02 (terça-feira): Das 10h às 22h, no sentido capital

Dia 22/02 (quarta-feira): Das 6h às 14h, no sentido capital

Nestes períodos, ficam proibidos de circular todos os veículos de carga articulados como carretas, cegonhas, bitrens, etc. O bloqueio vai do retorno/entrada de Morretes até a antiga praça de pedágio, em São José dos Pinhais, entre os km 30 e 60

BR-376

Na BR-376, que liga Curitiba a Santa Catarina, não havia fila até as 15 horas.