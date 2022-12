Polícia Rodoviária Estadual

A cabine de um caminhão pegou fogo no início da manhã desta sexta (30), na PR-418, no Contorno Norte, em Curitiba. Desde então, uma pista está interditada. O motorista teve ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Evangélico,

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o bitrem estava carregado com calcário, e seguia sentido Araucária. O caminhoneiro perdeu o controle, bateu numa mureta, tombou e o incêndio começou. quando o motorista perdeu controle do veículo, bateu contra a mureta do viaduto e tombou. Com impacto, o fogo iniciou.

polícia informou que não há previsão para retirada do caminhão.