Caminho de Luz foi uma alternativa no tempo da pandemia (Pedro Ribas/SMCS)

O primeiro lote de agendamentos para os roteiros de carro Caminho de Luz da Ligga, nos parques Náutico (Boqueirão) e Barigui, esgotou em cinco horas. O lote foi aberto na quinta-feira passada, às 10h, e até as 15h todas as vagas já haviam sido preenchidas. Esta é a única das 130 atrações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 que precisa de agendamento.



A maioria dos 16.851 agendamentos são de moradores de Curitiba e Região Metropolitana, mas também se inscreveram turistas de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Caicó (RN), Teresópolis (RJ) e Volta Redonda (RJ).



Nessa leva estão ainda visitantes de outras regiões do Paraná: Cascavel, Castro, Irati, Bocaiúva do Sul, Guarapuava, Guaratuba, Matinhos, Paranaguá e Balsa Nova.



Para quem perdeu a oportunidade, o próximo lote de agendamento para os Caminhos de Luz será liberado, hoje, às 10h.



Os Caminhos de Luz da Ligga foram uma alternativa inovadora durante a pandemia para que as famílias e turistas desfrutassem da beleza do Natal de Curitiba mesmo com as restrições sanitárias. O sucesso foi tamanho que as atrações foram mantidas no Natal de 2022, mesmo com o retorno das atrações presenciais integralmente.



Patrocinado pela Ligga, os Caminhos de Luz terão três sessões diárias (terça a domingo) no Barigui e no Náutico: 19h – 20h, 20h – 21h, e 21h – 22h.



O Caminho de Luz no Parque Barigui ficará de 29 de novembro a 23 de dezembro. Já no Parque Náutico, no Boqueirão, a atração vai de 3 a 23 de dezembro.



Para quem ainda tem interesse em passear pelos Caminhos de Luz, o primeiro passo é ter cadastro na plataforma do Cadastro Único da Prefeitura E-Cidadão. A recomendação é que o cadastro seja feito com antecedência. Quem já está cadastrado é só aguardar a abertura do agendamento no Guia Curitiba.



Assim como nas últimas duas edições, a Urbs (Urbanização de Curitiba S/A) disponibilizará linhas especiais para o público aproveitar os circuitos do Caminho de Luz a bordo de um ônibus.



No Barigui, o embarque será no Terminal Campina do Siqueira. No Náutico, a saída será do Terminal do Boqueirão. Ambas linhas funcionarão das 19h às 21h30. Os bilhetes custarão o mesmo valor da tarifa atual (R$ 5,50) e o passageiro poderá fazer a integração no terminal com outras linhas urbanas da cidade.

Tempo de Festa

Programação oficial começa no dia 22 de novembro

Em sua sexta edição consecutiva, o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 voltou completo e com muitas novidades para famílias e turistas confraternizarem o espírito de amor e de esperança da festa cristã. A programação oficial começa no dia 22 de novembro.



Com o tema Celebre a Vida, durante 32 dias (22 de novembro a 23 de dezembro), a programação reunirá mais de 130 atrações gratuitas, a maior do país, quase todas ao ar livre, realizadas pela Prefeitura, patrocinadores e entes privados. A decoração poderá ser apreciada até 8 de janeiro.



Do Centro ao Umbará, do Boqueirão ao Pilarzinho, em praças, parques e jardinetes, templos e igrejas, restaurantes e bares, a programação para moradores e turistas celebrarem o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 se espalhará por toda a cidade, durante 32 dias. Neste imenso cardápio estão reunidas atrações da Prefeitura de Curitiba, iniciativa privada e patrocinadores: Rede Condor, Ligga Telecom, Electrolux, Ademicon, O Boticário, Clube Athletico Paranaense, Consórcio Servopa, Grupo Barigui, ParkShoppingBarigüi e Hard Rock Café.