Daniel Castellano / SMCS

Nesta sexta-feira (16), às 10h, será disponibilizado o quarto e último lote de ingressos para os Caminhos de Luz da Ligga. Esta é a última oportunidade de conseguir os ingressos para ver ou rever o evento natalino mais famoso da cidade, que só fica até o dia 23 de dezembro.



Neste lote extra serão disponibilizadas 300 vagas por dia (100 por sessão) para o Caminho de Luz do Parque Barigui, e 450 vagas por dia (150 por sessão), para o Náutico. A atração fica no calendário natalino da capital paranaense até dia 23 de dezembro, de terça-feira a domingo, com três sessões por dia: 19h às 20h; 20h às 21h e 21h às 22h.



Criados em época de pandemia, os Caminhos de Luz dos Parques funcionam em formato drive thru.