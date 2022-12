A campanha Ajuda Litoral, lançada pela Prefeitura de Curitiba para arrecadar doações para as famílias desabrigadas do litoral, atingidas pelas fortes chuvas das últimas semanas, ganhou o reforço do Natal de Curitiba. Quinze locais do evento natalino da cidade se tornaram pontos para coleta de donativos.



Quem for assistir aos eventos poderá contribuir com a campanha levando alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza. Os donativos deverão ser depositados em caixas que trazem o cartaz da campanha.



A população já vem entregando donativos ainda nas Ruas da Cidadania e ginásios de esportes.