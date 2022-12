Ari Dias/AEN

Este ano, a campanha Natal Voluntário, desenvolvida pela Superintendência Geral de Ação Solidária, não arrecadou brinquedos, mas foi marcada pela doação de muito carinho, brincadeiras, acolhimento e diversas ações voluntárias que envolveram os órgãos do Governo do Estado e centenas de servidores. As ações alegraram 5,3 mil pessoas, entre crianças, adolescentes e idosos.

As atividades foram realizadas entre 23 de novembro e 18 de dezembro por mais de 30 órgãos da administração estadual, atendendo instituições não governamentais, casas-lares, casa de passagem, asilos, condomínios do idosos, escolas municipais e estaduais de educação especial, casas de apoio, penitenciária feminina e hospitais da rede estadual.

As ações levaram ao público-alvo lanches, brinquedos, cestas básicas, itens de higiene, dia de beleza, apresentações de canto e viola, palhaços e muitas brincadeiras, com cama elástica, piscina de bolinhas e pinturas, além da atração mais importante – a presença do Papai Noel.

Para a primeira-dama do Estado e presidente do Conselho de Ação Solidária, Luciana Saito Massa, a campanha foi um momento único para que os servidores sentissem a realidade vivida pelas crianças e idosos que passam momentos de vulnerabilidade. “Acima de receber algo material, eles necessitam e precisam do mais essencial na vida de um ser humano, que é amor, carinho e esperança de um futuro melhor”, disse Luciana.

A superintendente de Ação Solidária, Cristina Ricordi, afirma que a prática do voluntariado é muito recompensadora e que, com certeza, faz toda a diferença na vida do próximo. “Além de encher o coração daqueles que recebem, também faz bem a quem pratica. Tem muitas pessoas ansiando por atenção e carinho. Considero muito nobre o ato de doar o tempo e o afeto que a pessoa carrega dentro de si”, ressaltou.

A Casa Civil, por exemplo, escolheu o projeto Playing for Change. “Escolhemos esse projeto para o Natal Voluntário porque acreditamos na sua capacidade de mudar vidas. Estivemos em uma comunidade carente e este é o nosso papel, estar perto da população, perto da sociedade, ajudando a transformar vidas”, destacou o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega

De acordo com ele, incentivar projetos sociais como este é acreditar que o investimento nesses jovens vai gerar resultados futuros. “É uma contribuição para o nosso País, para o nosso Estado, através da música, da cultura, do esporte, da arte e da educação”, completou Ortega.