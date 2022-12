Divulgação/Assessoria de Imprensa

“Fazer o Natal de uma criança mais feliz”. Com esse objetivo, a ONG EquoSorriso – Equoterapia e Equitação Lúdica e a pizzaria Jack Pizza, ambas localizadas na Região Metropolitana de Curitiba fizeram uma parceria inédita. As crianças atendidas pela ONG escreveram cartinhas com seus pedidos ao Papai Noel e a Jack Pizza se disponibilizou a colocá-las em seu estabelecimento, para que os clientes adotem uma carta. No local, há uma árvore de Natal, onde as cartas estão presas e podem ser retiradas por qualquer pessoa que se comprometa a entregar o pedido. Para adotar um pedido é só se dirigir à unidade da pizzaria, em Pinhais.

“As crianças nunca tiveram dentro da EquoSorriso uma ação solidária de Natal e é a primeira vez que eles vão receber presentes. As entregas vão ser feitas numa tarde de piquenique e brincadeiras, vai ser bem divertido. Vejo mesmo como um fechamento de ano bacana pra eles, além da interação com as outras crianças”, destaca a fundadora da EquoSorriso, Rosana Collect.

Os presentes serão entregues para as crianças e os adolescentes no dia 17 de dezembro, em um piquenique, realizado na própria instituição. Os atendidos na ONG realizam equoterapia, uma prática executada em cima do cavalo e que auxilia no tratamento de casos de transtorno espectro autista, deficiências neurológicas, intelectuais e físicas e até mesmo transtorno de ansiedade e depressão.

“Já faz um tempo que a gente queria fazer alguma ação de Natal envolvendo os nossos funcionários e os nossos clientes, então neste ano decidimos achar uma instituição para poder apoiar. A ideia é que os nossos clientes possam adotar a cartinha de uma criança e contribuir com a doação. Eu acho que vai ser bacana!”, explica Gleide Carvalho, proprietária da Jack Pizza.

Como pegar a cartinha?

No total são 40 cartas, que já estão disponíveis para retirada até o dia 13 de dezembro. Os presentes podem ser entregues na unidade da pizzaria até o dia 15, na Avenida Iraí, 305, em Pinhais. Seu funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 17h às 23h30. Mais informações, acesse as redes sociais da Jack Pizza, no https://www.instagram.com/jackpizzaria/.

Sobre a EquoSorriso

A EquoSorriso – Equoterapia e Equitação Lúdica é uma organização sem fins lucrativos, localizada em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba (PR), atende crianças e jovens com necessidades especiais, bem como profissionais com sintomas de depressão e síndrome de Burnout. Desde sua criação, em 2013, a organização atendeu mais de 600 pacientes, a partir de dois anos de idade nas sessões de equoterapia. Mais informações, entre em contato pelo (41) 99753-4439 ou pelas redes sociais Instagram > www.instagram.com/equosorrisoequoterapia/ ou Facebook > www.facebook.com/EquoSorriso.