Reprodução/ MMFDH

Ações em ambientes on-line e off-line destacam a importância da união entre todos para o fim da violência contra a mulher. Elas fazem parte das iniciativas que marcam o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres – Laço Branco.



A campanha, que convoca a sociedade a ficar atenta aos sinais de violência para denunciar pelo Disque 100 ou Ligue 180, é fruto de parceria entre os ministérios da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos (MMFDH) e das Comunicações (MCom).

jornada dos ‘21 dias pelo fim da violência contra a mulher’ se encerra no dia 10 de dezembro mas teve seu ápice no dia 6 de dezembro, com o início da campanha do Laço Branco.