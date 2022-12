Divulgação/Assessoria Evangelizar É Preciso

Já pensou em decorar sua árvore de Natal com enfeites de solidariedade? A Associação Evangelizar É Preciso espalhou bolinhas coloridas pela cidade de Curitiba, que podem ser coletadas e trocadas por presentes. A ação tem a parceria da rede de fast food Rock’n Grill, que já disponibiliza nas lojas de oitos shoppings da capital paranaense as bolinhas coloridas da campanha. Outros pontos para retirada são a recepção da Obra Evangelizar, a Secretaria do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, além da loja Produtos Que Evangelizam.

Para participar da campanha, só é preciso coletar as bolinhas e trocar pelos itens a serem doados. Cada bolinha tem uma cor que identifica o tipo de doação. A cor de rosa pode ser trocada por uma boneca. A azul, por bolas; a vermelha, por doces; e a verde, para doação de itens de higiene pessoal, como shampoos, condicionadores, hidratantes e sabonetes, além de meias, que serão entregues a pessoas idosas.

As instituições beneficiadas pela campanha são as cadastradas pelo Setor de Projetos Sociais da Associação Evangelizar É Preciso, incluindo as paróquias locais, parceiras de iniciativas como essa, e as pastorais da Criança e da Pessoa Idosa. Mais de 400 colaboradores de cinco setores da Associação também se envolvem nesse esforço, doando presentes e contribuindo para espalhar o espírito da fraternidade do “Natal de Verdade” ao longo dessa mobilização.

Em 2022, a campanha está na 5ª edição com esse formato e dinâmica. De acordo com a coordenadora de Projetos Sociais da Obra Evangelizar, Juliane Gonçalves, o nome “Natal de Verdade”, foi escolhido para ressaltar os valores natalinos que conectam a sensibilidade, o amor ao próximo, o fortalecimento da fé cristã e toda a simbologia em torno do nascimento de Jesus. “O presente vem embalado com carinho, com atenção, com respeito e generosidade para nossos irmãos e irmãs que vivem em situação de vulnerabilidade social. Esse é o verdadeiro sentido do Natal”, argumenta.

A campanha do “Natal de Verdade” deste ano vai até o dia 16 de dezembro (sexta-feira) na Grande Curitiba. Os presentes podem ser entregues nos pontos de coleta das bolinhas até essa data, para que seja possível preparar os kits e fazer a entrega no Natal. Em 2021, foram arrecadados mais de 3.350 brinquedos, 412 quilos de doces, 2.980 itens de higiene pessoal e 1.058 pares de meias, que beneficiaram 3.917 pessoas e 16 instituições de caridade. Vale destacar que a ação acontece ainda em Maringá todos os anos, por ação da diocese e da TV Evangelizar local, e em Fortaleza, na capital do Ceará, onde a Obra Evangelizar possui atuação forte e é referência também pela realização de um trabalho comunitário bastante organizado. Em Maringá, até o dia 16 de dezembro (sexta-feira), as doações de brinquedos (bolas e bonecas) e de doces (chocolates, balas e bombons) para as crianças, bem como de sabonetes, shampoos, condicionadores, creme dental e de escovas de dentes, para presentear idosos, podem ser entregues na sede da TV Evangelizar, que fica na Avenida Rio Branco, nº 1.000, ao lado da Paróquia Cristo Ressuscitado, e na Rádio Colmeia, na Rua Vereador Basílio Sautchuk, 356 – Sala 7, no centro da cidade.

Em Fortaleza, as arrecadações se estendem até os dias 17 e 19 de dezembro. Até o dia 17 (sábado), serão beneficiadas pela ação do bazar solidário da campanha “Natal de Verdade” crianças da comunidade da Paróquia Nossa Senhora Aparecida no Vicente Pinzon e moradores de uma comunidade de refugiados venezuelanos. Até o dia 19 (segunda-feira), voluntários das Manzottinhas(os) filhas(os) de Jesus de Maracanaú recebem bonecas, bolas, doces, itens de higiene pessoal e meias, doados pela população de Fortaleza, para encher também de alegria o Natal em duas instituições: a Escola Antônio de Albuquerque Sousa Filho e a Associação de Assistência Social Catarina Laboure – Recanto do Sagrado Coração.

Empresa parceira em diversos projetos sociais da Obra Evangelizar na Grande Curitiba, a rede Rock’n Grill está participando da campanha de Natal pela primeira vez. De acordo com a CEO da marca, Janaína Karin Fernandes da Silva, a ação fortalece a missão de incentivar a caridade e a empatia. “Quando algo assim é feito, as pessoas perguntam, se interessam e querem praticar boas ações, iniciativas generosas, querem partilhar. É o que sinto e percebo na interação espontânea, sem imposição. É gratificante arrancar um sorriso e despertar um brilho no olhar de uma pessoa no dia a dia tão atribulado que temos”, diz.

SERVIÇO | Confira os pontos de coleta das bolinhas de Natal e de entrega das doações em Curitiba, Maringá e Fortaleza:

EM CURITIBA (PR)

Associação Evangelizar É Preciso. Praça Senador Correia, 55; Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. Praça Senador Correia, 128; Loja Produtos Que Evangelizam, entre o prédio da Associação e o Santuário; Lojas da Rock’n Grill. Nas praças de alimentação dos shoppings: Cidade, Estação, Jardim das Américas, Jockey, Mueller, Palladium, São José e Shopping Ventura.

EM MARINGÁ (PR)

TV Evangelizar. Av. Rio Branco, 1.000, ao lado da Paróquia Cristo Ressuscitado; Rádio Colmeia. Rua Vereador Basílio Sautchuk, 356, sala 7, centro da cidade.

EM FORTALEZA (CE)