Lucilia Guimarães/SMCS

A Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) convoca 30 professores de educação física aprovados no processo seletivo simplificado (PSS) para a entrega de documentação. Os candidatos devem comparecer à sede, na Rua Solimões, 160, bloco verde, na sexta (25/11), às 9 horas, de acordo com o edital.

As convocações são publicadas no Diário Oficial e a recomendação é de que os candidatos confiram os editais na íntegra no portal de concursos da Prefeitura, além de ficarem atentos e verificarem o site de concursos diariamente. Os convocados deverão comparecer pontualmente no local, dia e horário estipulados no anexo.

A Smap orienta que os candidatos leiam com cuidado o edital, para que não faltem documentos e para que tudo o que foi declarado no ato da inscrição para o PSS possa ser comprovado, já que a etapa de entrega da documentação é eliminatória e em caso de divergência entre as informações ou qualquer motivo de ausência, o candidato será eliminado do Processo Seletivo Simplificado.

As pessoas que são aprovadas na etapa de entrega de documentos são convocadas para uma nova fase de assinatura de contrato e escolha da unidade de atuação. Nesta parte, a atenção para novas publicações, whatsapp e e-mail deve ser redobrada.

Conforme orientação da Secretaria Municipal da Saúde, a recomendação é para que os candidatos usem máscara. Não será permitida a entrada de acompanhantes no momento da entrega da documentação.