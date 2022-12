Ike Stahlke/Sanepar

Um cano da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) estourou na noite deste sábado, 24, véspera do Natal, e deixou uma casa destruída em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu a uma hora do Natal, às 23 horas.

A família disse que por causa da quantidade de água, o muro desabou destruindo paredes, janelas e soterrando a casa. Não houve feridos, apesar do susto.

A Polícia Militar, Guarda Municipal, Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram até o local.

A Sanepar informou que o chamado foi aberto pelos moradores apenas às 1h32 e que, em seguida, equipes da companhia foram acionadas. Uma equipe fez o reparo da rede rompida e outra equipe iniciou o trabalho de retirada de lama do imóvel neste domingo, 25 de dezembro. A Sanepar afirmou que irá ressarcir o proprietário.