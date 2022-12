(PMPR)

A Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, apreendeu 1,4 tonelada de maconha na região Norte do Estado. Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) encontraram a droga em um caminhão que transitava pela PR-317, em Iguaraçu, na quinta-feira (22).

Os policiais suspeitaram do veículo, com placas paraguaias, e fizeram a abordagem. O condutor, de 34 anos, natural de Hernandarias, distrito do Paraguai, demonstrou nervosismo e afirmou que a carga não era de sua responsabilidade.

O cão de faro Arius farejou o veículo e indicou entorpecentes no semirreboque. No meio da carga de arroz foram encontrados 65 fardos com tabletes de substâncias análogas a maconha, além de três caixas com embalagens a vácuo de maconha hidrológica, totalizando 1,4 tonelada apreendida.

O condutor do veículo relatou que receberia R$10 mil para levar a carga de Curuguati/PY até Jacareí/SP. Ele foi preso e conduzido, juntamente com o caminhão e os entorpecentes, à Delegacia da Polícia Federal.